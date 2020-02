Governo, l'appello delle donne Pd: politiche di genere e contro la violenza in cima all'agenda della verifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'"Agenda per le politiche di genere e il contrasto alla violenza sulle donne". E' quella che chiedono le parlamentari del Pd, sollecitando il governo a non mettere la testa sotto la sabbia di fronte ai dati sempre più allarmanti di violenze contro le donne anche in ocacsione della recente apertura dell'anno giudiziario. Con un vero e proprio manifesto-appello, le democrat indicano tutta una serie di priorità e che il tema venga inserito in cima ai progranmmi dell'esecutivo in vista della verrifica per la Fase2. Ecco, di seguito, il testo integrale.«Sosteniamo l’impegno per la condivisione del lavoro di cura tra madri e padri e chiediamoche il Family act sappia compiere con coraggio quella rivoluzione culturale paritaria volutadalla direttiva europea e già attuata da Svezia e Spagna.Sappiamo bene come in Italia l’incertezza dei servizi e la precarietà siano forti deterrenti alcompimento del desiderio di genitorialità. Si tratta, perciò, di iniziative davvero lodevoli.Ma se le donne oggi devono poter scegliere quando e se essere mamme e mogli, ancorprima devono poter essere donne libere ed autonome. Innanzitutto dalla violenza.I quotidiani fatti di cronaca, ci ricordano ogni giorno come il tema della violenza maschile siaancora drammaticamente tutto davanti a noi e richieda risposte e interventi più efficaci eincisivi.Nella settimana che ci siamo lasciate alle spalle, abbiamo contato l’uccisione di sei donne indiversi luoghi del nostro Paese per mano di uomini che dicevano di amarle. Sei in settegiorni.I casi che occupano le prime pagine dei giornali – troppo spesso con un linguaggiovittimizzante – sono solo la punta dell’iceberg della violenza maschile sulle donne. Tutto ilresto è sommerso, spesso impalpabile.La violenza di genere è un fenomeno culturale radicato che va affrontato condeterminazione, costanza e impegno. Anzitutto leggendo in maniera corretta la violenza perquello che è: una cultura di dominio possesso e sopraffazione esercitata da un genere,quello maschile, su un altro quello femminile in ragione di un modello sociale e familiarestrutturato nel tempo. Di fronte a questo pensare solo a strumenti repressivi e punitivi nonbasta più.Non dimentichiamo che la Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013, stabilisceche la violenza maschile sulle donne è una violazione dei diritti umani.È necessario lavorare di più sul rafforzamento della rete di protezione, investire di più suspecializzazione e formazione degli operatori dell’intera filiera, dare nuovo impulso econcretezza alle azioni di prevenzione, sostenere di più e meglio i servizi antiviolenza, le retidi contrasto, i progetti di autonomia per donne vittime di violenza, ripartire dalle scuole conl’educazione al rispetto della differenza e dell’identità di genere. Sappiamo come i primi annidi vita siano determinanti.Auspichiamo, dunque, una serie di azioni concrete che rappresentino un cambio di passoper un Governo e un Paese amico delle donne. È necessario un pacchetto di azioni chechiamino in causa tutte e tutti per la costruzione di una società più giusta e paritaria».A firmarlo:Anna Ascani, Vice Ministro Pubblica IstruzioneLorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria MibactFrancesca Puglisi, Sottosegretaria al Lavoro e Politiche socialiDebora Serracchiani, Deputata Partito democraticoAnna Rossomando, Vice Presidente SenatoLucia Bongarzone, Portavoce democratiche Emilia RomagnaFrancesca Danversa, Delegata Conferenza nazionale MoliseDiana De Marchi, Referente Democrazia Paritaria e Diritti LombardiaCinzia Del Torre, Portavoce democratiche Friuli Venezia GiuliaCecilia D’Elia, Referente conferenza LazioTeresa Esposito, Referente democratiche CalabriaSara Ferrari, Portavoce democratiche TrentinoMeri Marziali, Coordinatrice democratiche MarcheLorenza Panei, Referente democratiche AbruzzoRaffaella Salmaso, Portavoce democratiche VenetoLucia Sileo, Referente democratiche BasilicataAntonella Vincenti, Portavoce democratiche Puglia