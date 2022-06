Ventotene, zero voti per Mario Adinolfi: il nuovo sindaco è Carmine Caputo

Carmine Caputo è il nuovo sindaco di Ventotene. L'ex segretario comunale, sostenuto dalla lista "Insieme per Ventotene", è stato eletto col 55% dei voti (274). Zero voti invece per Mario Adinolfi del "Popolo della Famiglia" candidatosi al grido di «a Ventotene non si fanno più figli». Un solo voto, invece, a Luca Vittori del "Partito gay Lgbt+".

Non ce l'ha fatta l'ex sindaco Gerardo Santomauro, sfiduciato lo scorso febbraio, a ritornare sul massimo scranno della piccola isola pontina con la sua lista "Uniti per il bene di Ventotene - Buona Onda", che ha raccolto 223 preferenze. Caputo era sponsorizzato dall'ex sindaco Geppino Assenso e dall'ex vice sindaco Modesto Sportiello. Nella giornata di ieri si sono recati alle urne dell'isola pontina 507 elettori, pari al 73,91% degli aventi diritto, il dato più alto di questa tornata elettorale.