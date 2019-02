Venezuela, l'opposizione chiede che il governo riferisca al Senato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A palazzo Madama il caso Venezuela ha infiammato l'inizio della seduta. Il vice presidente dei senatori FiLucio Malan ha denunciato che in sede Ue non sia raggiunta una posizione comune a seguito del veto posto dall'Italia, e ha chiesto che il ministro degli Esteri venga in aula: «Riteniamo -ha detto- che sia gravemente lesiva della dignità dell'Italia, la posizione che l'Italia stessa ha assunto, impedendo all'Unione europea di assumere una posizione a livello governativo, ma consentendo al Parlamento europeo, che a differenza del Senato ha potuto votare, di votare a larga maggioranza una risoluzione in cui riconosce Juan Guaidó come presidente legittimo pro tempore della Repubblica venezuelana».Pier Ferdinando Casini (Autonomie) ha chiesto che le opposizioni unifichino le mozioni presentate separatamente e ha pungolato la Lega: «Sono importanti i tweet di Salvini -ha affermato- ma la politica estera non la si fa con i tweet. Salvini è vice Premier del governo italiano e deve unirsi a noi, se vuole essere coerente con quello chesta dicendo su Twitter dal mattino alla sera. Se lui è d'accordo nel superare il regime di Maduro e nel riconoscere Guaidò, in base a un articolo transitorio, per fare le elezioni subito, se la Lega è coerente con quanto dichiara, non ci sono se e ma: si deve unire all'opposizione in una mozione che è tesa restituire onore ecredibilità alla politica estera italiana, che non è mai stata in una condizione così bassa come oggi».