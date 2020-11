Covid in Veneto, Zaia: «L'Rt è sensibilmente calato, meno pressione sulle terapie intensive»

Covid, Luca Zaia vedo uno spiraglio di luce. «Per i numeri, per la sensazione e il clima di gestione che abbiamo, per noi non è cambiato nulla rispetto all'altro venerdì. Dai calcoli nostri, il nostro Rt è sensibilmente calato», dice il presidente del Veneto.

Covid, in Veneto altri 52 morti. Zaia: «Zona arancione dietro l'angolo, nel weekend fate attenzione»

APPROFONDIMENTI IL VADEMECUM Congiunti, come incontrarsi nelle zone arancioni e rosse? Anche a... IL MONITORAGGIO Zone rosse, Boccia: «Altre regioni a rischio stretta. Il... LE MISURE Natale, nuovo dpcm: tutte le regole, dal cenone (vietato), a parenti,... LA FRENATA DEI CONTAGI Covid, sì ai ristoranti, a tavola massimo in sei, nei negozi... VERIFICA PERIODICA Covid, revisione auto: attenzione alle scadenze. Anche a quelle... ROMA Seconde case in zona rossa e arancione: ecco i limiti agli... LE CIFRE Covid nel Lazio, il conto della crisi di ristoranti e bar: «Nel... INVISTA Conte: "Dove c'è divieto di spostamenti serve autocertificazione"

Covid Veneto, Luca Zaia: «Terapie intensive come il 19 marzo, ordinanza anti-assembramenti»

«C'è una sostanziale tenuta sulle terapie intensive - aggiunge - qualche criticità nel Veronese. Il trend non è di forte crescita, ma di crescita leggera, con giorni come oggi negativi. Le criticità toccano soprattutto i ricoveri ordinari, non più le terapie intensive. Questo vale anche e soprattutto per la gestione degli 8.000 pazienti non Covid. Nelle intensive c'è un innalzamento dell'età media, e ci fa pensare che la durata sarà più importante, questo dato - ha concluso - non permette turnover più rapidi». «Dei 3.007 medici di base in Veneto, 1.618 fanno i tamponi. Quindi non era un'eresia pensare che si potesse fare un percorso con loro - spiega il governatore - Sembrava quasi blasfemo ma oggi il 59% del medici di famiglia fa tamponi, e ne fa 2.319 al giorno. Abbiamo stanziato fondi per dare 100 mila tamponi ai medici di base fino a dicembre, poi però non abbiamo forze per andare avanti a 18 euro a tampone», ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA