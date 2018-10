Vendola, la solidarietà dopo l'infarto. Boldrini: «Siamo con te»

LEGGI ANCHE

Sono già numerosi i messaggi di vicinanza e solidarietà nei confronti di, l'ex governatore della Regione Puglia colpito da infarto.ha scritto sul suo account Twitter: «Forza Nichi, siamo con te!». Le fa da eco, senatore PD, che twitta: «Auguri di pronta guarigione a Nichi Vendola. Abbiamo bisogno della tua lucidità e della tua passione»., deputato barese del PD, ha scritto sulla propria pagina Facebook: «Nichi Vendola è una delle figure più importanti di tutta la storia politica pugliese e personalmente ho sempre apprezzato la grande passione che ha guidato il suo impegno politico. Oggi pomeriggio ci siamo presi un bello spavento, ma la cosa più importante è che non sia in pericolo di vita. E allora forza Nichi, guarisci presto, ti aspettiamo!».Da segnalare, purtroppo, anche una fetta di utenti che ha colto l'occasione per insultare Vendola, dimostrando una vergognosa mancanza di sensibilità e incapacità di mettere da parte la fede politica nemmeno in circostanze del genere.