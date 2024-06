Vannacci eletto alle Europee con oltre 500mila preferenze. E attacca Bossi: «Chi cambia bandiera è un traditore». Salvini: «Da Umberto mancanza di rispetto»

Con oltre 500mila preferenze, Roberto Vannacci è la scommessa vinta dalla Lega alle Europee. E fa scalpore il suo attacco al fondatore del partito, Umberto Bossi: «Non andrei mai a combattere con un camerata che il giorno prima decide di cambiare schieramento, perché la correttezza e la lealtà sono i primi requisiti per combattere insieme», ha spiegato all'Adnkronos, citando le parole che sono state attribuite al fondatore della Lega Umberto Bossi, che avrebbe preferito votare Forza Italia, perché Salvini «ha tradito» il Carroccio.

Vannacci e l'attacco a Bossi

«Non è un parere politico, i pareri politici li lascio a chi fa politica e chi è nel partito - spiega - A livello personale, un amico che all'ultimo momento cambia idea ha un comportamento certo strano, quasi poco leale, un comportamento strano da aspettarsi da una persona che è sempre stata da una parte.

Sul caso Bossi ha parlato anche Matteo Salvini. «Siamo l'unico movimento politico che riesce a crescere nonostante a urne aperte il suo fondatore dica di votare per un altro partito. Cosa faremo? Ascoltero i militati, difendo il loro valore, lealta e impegno... È chiaro comunque chi dice di votare per un altro partito, mi sembra che manchi di rispetto non nei confronti del segretario, ma di una intera comunita».

«Se Vannacci si avvicina al mezzo milione di preferenze, facendo il primo in tutti e cinque i collegi, vuol dire che il tratto di strada che faremo insieme è approvato dagli elettori leghisti e non leghisti. I dubbiosi della scelta di avere in squadra per cambiare l'Europa il generale Vannacci hanno avuto una risposta dal voto del popolo che ha sempre ragione»: così il leader della Lega, Matteo Salvini, in via Bellerio a Milano.