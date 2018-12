Valle d'Aosta, Lega sfiduciata: ora tocca agli autonomisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sondaggi nazionali in crescita ma per la Lega arriva un primo "incidente di eprcorso". L'ex senatore Antonio Fosson, di 67 anni, è il nuovo presidente della Regione Valle d'Aosta. Rappresentante di un movimento autonomista (Pour Notre Vallée), sostituisce Nicoletta Spelgatti (Lega) che è stata sfiduciata dall'Assemblea con 18 voti su 35. Fosson guida una maggioranza formata da forze autonomiste (Union valdotaine, Alpe, Stella alpina e Union valdotaine progressiste).Originario di Ayas e nato ad Ivrea, Antonio Fosson è un medico chirurgo. È stato assessore regionale alla sanità dal 2003 al 2008 e dal 2013 al 2016. Dal 2008 al 2013 è stato senatore, eletto in una coalizione sostenuta dall'Union valdotaine. In questa legislatura - alle elezioni del maggio scorso è stato confermato nell'Assemblea regionale con 1.437 preferenze - era presidente del Consiglio Valle. Della squadra di governo fanno parte Laurent Vierin (Uvp) all'agricoltura, beni culturali, sport, commercio e turismo; Luigi Bertschy (Uvp) alle politiche del lavoro, inclusione sociale, trasporti e affari europei; Albert Chatrian (Alpe) all'ambiente, risorse naturali e corpo forestale; Chantal Certan (Alpe) all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili; Stefano Borrello (Stella alpina) alle opere pubbliche, edilizia residenziale pubblica e territorio; Renzo Testolin (Uv) a finanze, artigianato e attività produttive; e