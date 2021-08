Vaccino, Zaia: «Si andrà alla terza dose, apertura scuole è la madre tutte battaglie»

Lunedì 30 Agosto 2021, 13:28

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, parla di vaccino, terza dose e scuola. 30 - «Per noi l'apertura delle scuole è la madre tutte battaglie. Il d-day è il 13 settembre, la sfida è far andare i ragazzi a scuola, senza quartiere». Lo ha affermato oggi il presidente del Veneto Luca Zaia. «Abbiamo irrobustito - ha aggiunto Zaia - il progetto delle 'scuole sentinella', e il generale Figliuolo mi ha riferito che che questo progetto si mutua a livello nazionale. Come regione abbiamo ordinanto un milione di tamponi salivari, e le microbiologie soino in rete; abbiamo speranze che la fornitura a tutte regioni arrivi poi direttamente dalla struttura commissariale. Le vaccinazioni dei giovani stanno andando bene, mediamente abbiamo 4.000 prenotazioni al giorno, poi c'è il grande tema degli insegnanti, che dovremo affrontare a livello nazionale», ha spiegato.

La terza dose

E ancora. «Nelle intensive l'80,4% delle persone non è vaccinato e per i giovani restano rischi. Una conferma purtroppo è arrivata sabato da Vicenza dove è stata ricoverata una donna incinta del 1989 in Pneumologia, si è poi aggravata e da ieri è in terapia intensiva. Vi dico che non è vaccinata. Fate voi le considerazioni del caso, ma non va scatenata una guerra fra poveri con i No Vax. Si deve avere consapevolezza che si va verso una terza dose».