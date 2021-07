Vaccino, Figliuolo: «Dobbiamo raggiungere tutto il personale della scuola e gli adolescenti: entro luglio sarà coperto il 60% degli over 12»

Domenica 25 Luglio 2021, 14:21

Francesco Figliuolo indica dati confortanti della campagna vaccinale: «Abbiamo coperto il 55% della popolazione vaccinabile. Avevo detto che a fine luglio saremo stati al 60% degli over 12 e ci arriveremo sicuramente». Lo ha detto il commissario per l'emergenza a Susa per ricevere il premio "Penna al merito", sottolineando che la campagna sta proseguendo senza intoppi. «È chiaro - ha aggiunto - che tutto è subordinato all'arrivo dei vaccini, che giungono in maniera regolare in questo periodo, e al grande lavoro che si sta facendo con le regioni, le province, la Difesa, la Protezione Civile e il mondo delle associazioni». «C'è ancora un pezzo di strada da fare - ha concluso - siamo all'ultimo miglio».

Entro luglio vaccinato il 60% degli over 12

<div class="infogram-embed" data-id="f39cf628-a7b5-43f5-a181-78f7c2cf016b" data-type="interactive" data-title="GREEN-PASS-2207"></div><script>!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");</script>

Dobbiamo «cominciare le vaccinazioni per tutto il personale che andrà a scuola, soprattutto i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Ce la dobbiamo fare, le cose stanno andando».

«Vaccinare i ragazzi è importante per due ragioni, perché sottraiamo persone che potrebbero ammalarsi, bloccando la circolazione del virus, che varia e contromanovra a seconda di ciò che facciamo. Se vogliamo bloccare le mutazioni, come la variante Delta, bisogna avere quante più persone possibili vaccinate e i giovani, che socializzano molto, possono portare in maniera asintomatica o poco sintomatica il virus in giro e magari attaccare frange di popolazione fragili che ad esempio per motivi sanitari non possono farsi il vaccino».