Vaccino Covid, Speranza: «Prime dosi a inizio 2021, si vede la luce in fondo al tunnel»

Sulle cure e il vaccino anti Covid «i dati che iniziamo a ricevere da numerose realtà che hanno fatto ricerca in questi mesi, e stanno già implementando una produzione significativa, ci lasciano ben sperare. Cominciamo a veder una luce in fondo a questo tunnel: le prime dosi sono previste a inizio 2021». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a all'incontro “Unione europea alla sfida del Covid 19”.

«Voglio avere un approccio prudente: passaggi formali dovranno compiersi. Noi abbiamo agenzie istituzionali, sul piano nazionale e europeo, che dovranno seguire con la massima cautela le procedure. Sia per i vaccini sia per le cure. Ma i dati che leggiamo nelle ultime settimane ci lasciano ben sperare», ha aggiunto. «Siamo dentro un'epidemia difficile da gestire», ha detto Speranza, e fin da febbraio scorso «l'Italia ha sottolineato l'esigenza di un coordinamento europeo. Una partita così difficile non poteva essere vinta solo sul piano nazionale, ma c'era bisogno di un coordinamento internazionale forte», ha ricordato. Col passare delle settimane «questo coordinamento è andato crescendo», rileva il ministro.

