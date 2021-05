Vaccini in vacanza, Gelmini: «Non è possibile». Sileri: «In alcune Regioni si può fare»

Vaccini in vacanza? È scontro tra Mariastella Gelmini, ministra degli Affari regionali, e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. «Non c'è possibilità di farli in tutta Italia», ha detto la Gelmini ospite a Radio Anch'io su Radio1. Mentre ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta su RadioCusano Campus, Sileri non esclude la possibilità di iniettarsi il farmaco anti covid anche in una Regione diversa rispetto a quella dove si risiede: «Con un po' di organizzazione e con numeri molto piccoli si può fare». Sul punto era già arrivato il no del commissario straordinario per emergenza Covid19 Figliuolo: «Le ferie estive vanno programmate in base all’appuntamento vaccinale».

La proposta - La ministra degli Affari regionali non esclude del tutto i vaccini in vacanza. «Il piano vaccini funziona, con il generale Figliuolo sono state individuate delle categorie da cui partire. Se le regioni, oltre a somministrare le dose ai più fragili, riusciranno a fare di più, noi non abbiamo preclusioni». La priorità, però, ora è un'altra. «Adesso va rispettato il piano – prosegue la Gelmini a Radio Anch'io –. Non diamo vantaggi al virus e non facciamo confusione». E per quanto riguarda l'ipotesi del vaccino per tutti dal 10 giugno risponde: «Ancora non è stato definito. La stragrande maggioranza delle Regioni sta collaborando in modo leale con il Governo, la strutture commissariale e la Protezione civile».

Il buon senso - Anche Sileri opta per la vaccinazione nella propria Regione, ma non esclude altre soluzioni. «La scelta più di buon senso è quella di organizzarsi le vacanze in base alle date del vaccino – ha affermato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto ai microfoni della trasmissione «L'Italia s'è desta», condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su RadioCusano Campus –. La possibilità di estendere l'intervallo tra la prima e la seconda dose consente di potersi organizzare in questo senso. Se fai J&J basta una dose, se fai Astrazeneca addirittura passano 3 mesi tra la prima e la seconda dose, è pur vero che credo sia fattibile per alcune Regioni garantire il vaccino ai turisti. È chiaro che alcune Regioni avranno un afflusso tale che questo sarà molto difficile. Con un pò di organizzazione e con numeri molto piccoli si può fare».

