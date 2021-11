Terza dose, svolta De Luca: in Campania per tutti senza prenotazione (a 6 mesi dalla seconda)

Terza dose anti-Covid possibile per tutti a sei mesi dal ciclo vaccinale. Lo ha stabilito il presidente della giunta regionale in Campania, Vincenzo Luca, nel corso della riunione con i dirigenti delle Asl e degli ospedali. Dosi blooster, dunque, «senza limiti di fasce di età o di categorie», e «senza alcuna prenotazione». Resta la priorità assoluta, però, per il personale sanitario, per quello delle Rsa e per il personale scolastico. «Ma ogni cittadino che voglia, può essere immediatamente vaccinato», si legge nella nota diffusa al termine dell'incontro.