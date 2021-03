Vaccini, Speranza: «Siamo a 250.000 al giorno, ogni sforzo per arrivare a mezzo milione»

Siamo a 250mila iniezioni in 24 ore e dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a mezzo milione di somministrazioni. Lavorando uniti ce la faremo». Lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Facebook sottolineando che la campagna di vaccinazione anti Covid è la «priorità del Paese». Speranza ha parlato in occasione della visita ai Carabinieri dei Nas di Latina. «Questa mattina a Latina ho ringraziato i Carabinieri Nas - Nucleo Tutela della Salute - che nei giorni scorsi sono prontamente intervenuti con i controlli sugli stoccaggi dei vaccini. La campagna vaccinale - scrive - è la priorità del Paese.

