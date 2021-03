Unità d'Italia, Mattarella: «Nella pandemia siamo un Paese unito e capace di risollevarsi»

«L'Italia, colpita duramente dall'emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione. Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi».

Così in una dichiarazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 160° anniversario dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. «La Repubblica, per scelta degli italiani, è la massima espressione dell'Unità nazionale e l'Inno e la Bandiera sono i simboli più cari e riconosciuti della nostra Patria. La celebrazione odierna ci esorta nuovamente a un impegno comune e condiviso, nel quadro del progetto europeo, per edificare un Paese più unito e solido, condizione necessaria per una rinnovata prosperità e uno sviluppo equo e sostenibile», ha spiegato ancora Mattarella. «Il coronamento del sogno risorgimentale ha suggellato l'identità di Nazione, che trae origine dalla nostra storia più antica e dalla nostra cultura. Le generazioni che ci hanno preceduto, superando insieme i momenti più difficili, ci hanno donato un Paese libero, prospero e unito. Rivolgo un deferente pensiero e l'omaggio di tutto il popolo italiano ai cittadini che hanno contribuito a costruire il nostro Paese».

