Magyar, chi è l'anti-Orban ungherese che ora fa paura a Fidesz: dall'ascesa politica al boom delle elezioni europee, il ritratto

«È la Waterloo della fabbrica di potere di Orban, l'inizio della fine». A Peter Magyar sono bastati appena due mesi per far scricchiolare 14 anni ininterrotti al potere dell'antesignano del sovranismo europeo. E questo proprio mentre in Europa soffia forte il vento della destra.

Von der Leyen: «Coalizione contro gli estremismi». Meloni e Tajani: «Ursula-bis? Presto per parlarne»

Magyar, chi è

Uomo dell'establishment, sposato fino all'anno scorso alla potente ex ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga, Magyar è balzato agli onori della cronaca sulla scorta di uno scandalo pedofilia che ha colpito il governo di Viktor Orban a febbraio. «L'Ungheria ha trovato il suo Donald Tusk», è l'adagio che da allora ha accompagnato la rapida ascesa di Magyar nel Paese.

Il risultato delle elezioni

L'altra faccia della medaglia nel voto è la mobilitazione. Il leader di Tisza è riuscito infatti ad intercettare il voto degli incerti, cosa che ha finito con l'erodere in termini percentuali i consensi di Fidesz. Con il risultato che Orban ha sì allargato il suo bacino elettorale, ma non in modo da controbilanciare il suo sfidante. A nulla è valsa la retorica apocalittica agitata dal premier in campagna elettorale: Fidesz ha ottenuto la percentuale di voti più bassa degli ultimi diciotto anni. E quella di ieri è anche la peggiore performance elettorale per Fidesz mai registrata alle europee. Magyar insomma non vince, ma convince. E forse il segreto del suo successo è proprio il suo passato in Fidesz. Sebbene la sua linea politica sia ancora fumosa, i discorsi di Magyar sono venati di un patriottismo che riecheggia la retorica di Orban. E anche sullo stato di diritto promette di dar battaglia a Bruxelles non meno del suo mentore al governo. Ad ora la differenza che è emersa risiede principalmente sul piano interno nella lotta alla corruzione, di cui Magyar promette di farsi paladino, e sul piano internazionale nella liberazione di Budapest dal giogo di Mosca. A riprova che il nuovo che avanza forse non è poi così diverso dal vecchio cui si oppone.

La reazione di Magyar

«Fidesz non otteneva un risultato così negativo dal 2006 e non aveva mai avuto una percentuale così bassa alle elezioni del Parlamento europeo. Tutto questo bruciando miliardi di denaro pubblico, utilizzando false psicosi belliche, intimidazioni e un esercito di migliaia di mercenari». Lo scrive via social il leader d'opposizione ungherese, Peter Magyar, commentando i risultati del voto europeo in Ungheria. Le elezioni, ha spiegato, hanno «chiaramente designato» il partito Tisza, da lui fondato appena due mesi fa, come «l'unica vera e potente forza di opposizione che può e vuole sfidare la macchina del potere di Viktor Orbán alle prossime elezioni parlamentari». «Abbiamo mosso i primi passi, i primi mattoni sono già stati posati e la danza è appena iniziata!», ha concluso. In un commento a caldo in nottata, Magyar aveva definito il voto europeo come «una Waterloo della macchina di potere di Orban, l'inizio della fine».