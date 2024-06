Bossi voterà Forza Italia, il portavoce: «Darà preferenza a Reguzzoni perché la Lega è stata tradita»

«Ho ricevuto due telefonate da Umberto Bossi. La prima non l'ho sentita. La seconda era il suo autista che mi ha detto: 'Ti passo il capo'. Io ho risposto e lui con voce molto arrabbiata mi ha detto: 'Fai sapere in giro che io voto Reguzzoni». E Reguzzoni come sapete si presenta come candidato indipendente di Forza Italia». A raccontarlo è Paolo Grimoldi, già parlamentare e segretario della Lega lombarda, raggiunto telefonicamente. «Aveva la voce arrabbiata perché la Lega non sta facendo più la Lega», aggiunge. «Vannacci? No a Bossi non piace assolutamente. Diciamo che non è senz'altro un suo estimatore...».

