Bossi come Berlusconi: chiede di andare ai servizi sociali per evitare il carcere

Il senatur Umberto Bossi come Silvio Berlusconi? Di certo, la mossa dei difensori del Senatur è la stessa di quella degli avvocati del Cavaliere. Condannato a un anno e 15 giorni di reclusione per vilipendio al Capo dello Stato (durante un comizio nel 2011 aveva definito Giorgio Napolitano «terùn»), per evitare la cella, come anticipato oggi dal Fatto, oggi depositerà la richiesta di affido in prova ai servizi sociali. © RIPRODUZIONE RISERVATA