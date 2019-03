È stato dimesso il fondatore della Lega, Umberto Bossi, ricoverato a Varese dal 14 febbraio scorso. L'ex leader della Lega si era sentito male in casa ed era stato trasportato con l'elisoccorso. Al momento non è ancora chiaro se il senatur sia stato trasportato in una struttura specializzata o a casa.

