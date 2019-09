ROMA L’obiettivo di Giuseppe Conte è quello di non mettere un altra notte in mezzo e chiudere entro oggi la questione del governo. Il tentativo è quello di presentarsi entro stasera al Quirinale per sciogliere la riserva. L’attesa è per il risultato della piattaforma Rousseau. Il voto si chiude entro le 18, ma servirà ancora un’ora per sapere il risultato di una consultazione che presenta molti punti oscuri sia dal punto di vista della sicurezza sia per la platea molto ma molto ristretta visto che si stima potrebbero votare settanta mila “tesserati” grillini.

