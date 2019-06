© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il prossimo Consiglio Europeo èvisto da alcune componenti del governo più come un tema dacavalcare nello scontro politico interno alla maggioranza checome un'opportunità per far valere i nostri reali interessi. Nonè un mistero che il clima di scontro istituzionale perenne ledela fiducia degli investitori e danneggia l'economia. Cedere allatentazione di cercare lo scontro a tutti i costi e affrontareuna procedura d'infrazione sui conti sarebbe una scelta suicida,che aprirebbe scenari catastrofici dal punto di vista sociale edeconomico. Siamo stanchi delle polemiche all'interno dellamaggioranza e nei confronti di un'Europa indispensabile ancheper l'Italia, per questo la invitiamo a cercare soluzioni, amoderare i toni ed evitare lo scontro, a cercare il piùpossibile una soluzione condivisa, dentro e fuori i nostriconfini. Qualora ciò non fosse possibile per volontà dei partitidi governo, la invito, presidente Conte, a trarre quanto meno lesue conseguenze personali per farci credere che il senso didignità e serietà costituisce ancora un valore effettivo». Lo hadetto intervenendo in Aula il presidente del gruppo Misto allaCamera ed esponente della Svp Manfred Schullian.