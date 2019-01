Migranti, Avramopoulos: non c'è più emergenza, aprite gli occhi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ieri in Italia come sapete ho incontrato il premier Conte e il ministro Salvini, con i quali ho avuto delle discussioni costruttive» sul dossier migranti. Lo ha detto il commissario Ue Avramopoulos oggi in Plenaria al Parlamento Ue. «Siamo tutti impegnati a creare un meccanismo di solidarietà europeo vero, perché non è soltanto attraverso un approccio europeo che possiamo veramente gestire questa sfida, la situazione odierna è già una prova di tutto questo», ha aggiunto il Commissario.I numeri degli arrivi di migranti irregolari nell'Ue «sono lontanissimi da quelli di tre anni fa, e sono in calo dell'80% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, la resistenza politica» ad accogliere chi arriva da Sud «sembra maggiore. Chiedo a tutti di aprire gli occhi: non siamo più in una crisi deimigranti o dei rifugiati, anche se alcuni tentano di presentarla così», ha sottolineato Avramopoulos.«Sono sollevato per il fatto che si sia trovata una soluzione sui migranti delle due navi delle ong che sono potute sbarcare a Malta. Ma non prendiamoci in giro, 49 persone in mare per 3 settimane questo non corrisponde all'Unione europea e diventa più vergognoso pensare che questo è successo nel periodo di Natale», ha esordito il Commissario Ue alla Plenaria nel dibattito in aula sulla crisi dei migranti. «L'Ue si batte per la solidarietà ed i valori umani e siamo decisi a lottare per questi, ma se i valori umani e la solidarietà non sono sostenuti noi non siamo l'Europa». Avramopoulos ha poi precisato che «la Commissione vuole coordinare gli Stati membri e ha reso possibile questi sbarchi. Io stesso sono stato in contatto con i ministri in questione e ho fatto appello a tutti gli Stati membri per mostrare solidarietà, ma non possiamo continuare a negoziare sulle teste di queste persone in mare». Avramopoulos ha poi ringraziato Malta «per la solidarietà dimostrata», precisando che «ci andrà molto presto». Un ringraziamento anche agli altri Stati membri «che hanno convenuto nell'accettare lo sbarco dei migranti, fra cui Germania, Francia e Italia» che hanno «mostrato solidarietà europea nel modo più concreto possibile».