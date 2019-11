© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Apprendiamo da fonti di stampa che la Commissione Europea, in attesa del suo insediamento ufficiale, si starebbe orientando favorevolmente al salvataggio pubblico della banca tedesca NordLb. Un fatto che ancora una volta mette in evidenza il diverso atteggiamento della Commissione Ue tra i risparmiatori tedeschi e quelli italiani, che pare siano destinati a non avere pari dignità’ “. Così in una nota il Co-Presidente del gruppo ECR Raffaele Fitto e il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza. “Ci riferiamo alla decisione da parte di Bruxelles che nel recente passato ha bocciato il salvataggio di Tercas tramite Fondo Interbancario, non ha consentito il salvataggio di Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara provocando, con l’applicazione del “burden sharing”, gravi perdite per gli azionisti e gli obbligazionisti italiani. Stessa sorte toccata ai risparmiatori di Popolare di Vicenza e Veneto Banca costrette alla liquidazione con enormi perdite. Abbiamo quindi depositato un’interrogazione urgente alla Commissione europea per fare chiarezza su queste notizie che, se fossero confermate, porterebbero alla luce un atteggiamento di grave discriminazione tra i cittadini risparmiatori dell’Unione”.