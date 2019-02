Dombrovskis sulla Ue: «Settimo anno di crescita, ma sta rallentando: occorrono riforme»

«I problemi in nolti Stati richiedono un'azione politica adeguata e determinata. E l'economia europea si trova attualmente al settimo anno consecutivo di espansione economica, ma la crescita sta rallentando. Di conseguenza, per mantenere lo slancio anche in futurò saranno necessari un livello elevato di competitività e una convergenza costante verso l'alt: per realizzare pienamente il potenziale di crescita delle nostre economie abbiamo bisogno di riforme strutturali » . Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis presentando i rapporto sulla situazione degli Stati membri.

