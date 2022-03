Ucraina, il sottosegretario Pucciarelli: «Insistere con le sanzioni e prevenire che Mosca attacchi i confini della Nato»

In Ucraina si continua a morire sotto i bombardamenti russi. Le vittime sono uomini e donne ma ci sono anche tanti bambini. Si continua a sperare nella tregua, nel dialogo, nella risoluzione del conflitto. La scelta delle sanzioni, il ruolo dell'Italia, possibili soluzioni, nell'analisi del Sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Il generale Farina: «Rischio riapertura fronte... MONDO Foto ADNKRONOS Video GLI SVILUPPI Ucraina-Russia, in Polonia la scintilla che potrebbe far...

Sottosegretario ritiene che le sanzioni messe in campo contro la Russia siano sufficienti o si può fare altro?

L’aggressione russa sull’Ucraina è ingiustificata, intollerabile e deplorevole; condannata trasversalmente dalla comunità internazionale, unanime nell’imporre dure sanzioni verso Mosca, che potrebbero ulteriormente inasprirsi in caso di incremento delle attività offensive. L’alternativa da evitare è una terza guerra mondiale, con la consapevolezza di dover comunque mettere in campo ogni utile risorsa per soccorrere un popolo oppresso e in fuga dalla guerra e per incoraggiare una tempestiva soluzione diplomatica. In tal senso, lo stop alle attività offensive è al tempo stesso obiettivo e pregiudiziale nello sviluppo di un confronto costruttivo con la Russia. Percorso non facile che richiede fermezza e coesione, soprattutto da parte europea, cogliendo gli insegnamenti che questa terribile vicenda così duramente ci consegna.

L’Italia ha deciso di inviare uomini, armi ed equipaggiamenti. È previsto che in futuro il contributo italiano aumenti o assuma delle modalità diverse?

L’Italia, insieme a tutti gli Stati NATO, rifugge la logica di un conflitto con la Russia, ma è assertiva nella volontà di prevenire allargamenti delle azioni militari verso i confini dell’Alleanza. L'Italia sta assicurando il proprio contributo nell’ambito degli strumenti messi in campo dall’Alleanza sul suo fianco sud-est. L’adozione di ulteriori misure avverrà nell’alveo delle decisioni assunte dalla comunità internazionale. In tal senso, sarà importante l’incontro del 16 marzo prossimo a Bruxelles tra i ministri della Difesa dei 30 Paesi Nato che si riuniranno per fare il punto sul dispiegamento delle forze Nato e per studiare eventuali ulteriori iniziative per rafforzare la difesa dei Paesi partner. L’obiettivo resta sempre quello di fermare una guerra senza senso e cercare ogni mezzo pacifico per risolvere questa crisi e, al riguardo, l’Unione Europea deve continuare a reagire unita, compatta e con la massima fermezza.

Come ritiene che si evolverà la situazione?

L’auspicio comune guarda ovviamente all’accordo, sebbene si stia purtroppo assistendo ad un inasprimento dell’offensiva russa. Se da una parte è poco probabile che, nel breve periodo, la Russia decida di rallentare o fermare la propria azione offensiva, dall’altra interverranno innegabili problemi di sostenibilità per uno sforzo militare di così ampia portata. Sostenibilità sotto ogni aspetto, e in questo senso ritengo che Putin per primo sia stato colto di sorpresa sia dalla caparbia resistenza ucraina sia dall’ondata di solidarietà che il mondo sta tributando alla loro causa. Anche se la situazione attuale risulta molto complessa, ritengo ancora possibile una soluzione di dialogo tra i contendenti perché anche la Russia ha interesse ad evitare un conflitto ulteriormente dispendioso sul piano economico, militare e di immagine internazionale.

Sottosegretario tracciamo un bilancio di questi primi 22 anni di presenza delle donne nelle Forze Armate, con particolare riferimento anche al loro ruolo nelle missioni all'estero.

Bilancio decisamente ottimo quello dei riscontri sul campo, di cui rendo merito alle donne della Difesa. A loro il plauso perché assicurano un contributo abilitante in sinergia coi colleghi uomini; come quello di quante servono in prima linea in Italia e all’estero. La legge delega 380 del 20 ottobre 1999, nell’aprirne l’ingresso anche alle donne, costituì passaggio epocale nel miglioramento continuo della nostra Difesa, in linea con l’evoluzione della società italiana e di quanto già in atto in molte nazioni alleate. In questo ventennio, l’integrazione uomo-donna militari è stata fruttuosa, consegnando alle nostre professioniste anche specificità qualificanti. L’esempio del peacekeeping, ove le donne militari facilitano il dialogo con le comunità femminili locali. Rilevante in tali contesti è anche contribuire a prevenire e contrastare le forme di violenza di genere, assurgendo a riferimento: per ascolto e raccolta denunce dalle vittime di soprusi; per la smobilitazione e reinserimento sociale di donne e bambine ex-combattenti; per essere modelli di emancipazione.