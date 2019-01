Trivelle, nuova capriola a 5 stelle

L'Ilva e il Tap. Due celebri retromarce dei grillini rispetto alla predicazione originaria. L'Ilva la volevano trasformare, Beppe Grillo dixit, in un parco giochi. Il gasdotto pugliese andava bloccato perché inquinante e anti-estatico. E invece cedimento su entrambi i fronti.



Ora la capriola numero tre: sulle trivelle. No Triv era lo slogan pentastellato contro le scavatrici nelle acque del mediterraneo. Ma adesso Di Maio ha detto Sì Triv e molto dei suoi - compreso il ministro Costa - sono sconvolti per l'ennesima promessa tradita. Poi toccherà, probabilmente, alla Tav. Dal No Tav al Sì Tav ma, nel caso, dopo le elezioni europee. © RIPRODUZIONE RISERVATA