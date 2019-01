Trivelle, scontro nel governo. Costa: non firmo l'ok. Garavaglia: non può fare come vuole

Costa che annuncia di non aver intenzione di firmare il via libera alle operazioni in mare e il viceministro per l'Economia, il leghista Massimo Garavaglia che replica netto: Nel governo gialloverde scoppia il caso Trivelle con lo scontro tra il ministro dell'Ambienteche annuncia di non aver intenzione di firmare il via libera alle operazioni in mare e il viceministro per l'Economia, il leghista Massimoche replica netto:

«Non firmo e non firmerò autorizzazioni a trivellare il Paese anche se dovesse esserci il parere positivo della Commissione Via-Vas. Le alternative ci sono. Si chiamano 'energie rinnovabili', se bisogna investire è quella la direzione», scrive Costa sul suo profilo Facebook: «ricordo che un miliardo di euro investito in rinnovabili ed efficientamento energetico crea fino a 13 mila posti di lavoro. È anche una questione economica: vogliamo puntare sulle fossili, che impoveriscono il territorio e che creano pochi posti di lavoro o sulle rinnovabili, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità europei, aiutando il clima e creando tanti posti di lavoro?». Il post si chiude con una domanda a cui lo stesso ministro fornisce già la risposta: «mi farò dei nemici? Saranno gli stessi nemici dell'ambiente e del Paese».



Sulle trivellazioni «Costa deve fare il ministro, non quello che vuole lui» visto che ci sono «atti obbligatori e c'è un iter in corso», replica parlando all'AdnKronos Garavaglia. Sulla vicenda delle trivelle «ci sono atti obbligatori, è una questione amministrativa, non di scelta politica

«Non può fare quello che vuole perché non si tratta di un tema politico, ci sono atti obbligatori».».