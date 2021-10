Trieste, elezioni comunali in diretta: exit poll, per Dipiazza rischio ballotaggio (46,6-50%)

Lunedì 4 Ottobre 2021, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 15:44

Elezioni Trieste in diretta. Alle 15 si chiudono le urne nel capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia. L'affluenza registrata ieri sera (domenica alle ore 23) era molto bassa: 34%. Avevano votato 62.731 elettori su 184.489.

In tutto il Friuli Venezia Giulia alle 23 di ieri su un totale di 367.228 elettori hanno votato in 138.852, ovvero il 37,81 per cento. Lo ha reso noto il Servizio elettorale della Regione. I principali candidati sono il sindaco uscente di centrodestra Roberto Dipiazza e il dem Francesco Russo. Dipiazza rischia di andare al ballottaggio perché sfiora solo il 50%.

Tutti i risultati dello spoglio nelle altre città in tempo reale sono qui

Ecco i primi exit poll:

ROBERTO DIPIAZZA 46,6 - 50,0

FRANCESCO RUSSO 29,0 - 33,0

RICCARLO LATERZA 9,0 - 13,0

ALESSANDRA RICHETTI 2,0 - 4,0