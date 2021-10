Dipiazza resiste a Trieste ed è sindaco per la quarta volta: la prima telefonata a Berlusconi

Lunedì 18 Ottobre 2021, 17:42 - Ultimo aggiornamento: 17:54

Aiutato dai movimenti oltranzisti No Green Pass? O semplicemente l'unico vento del centrodestra che spira è la bora di Roberto Dipiazza? Trieste è l'unica città dove ha vinto il centrodestra. A fatica, ha vinto il sindaco uscente che appena ha capito di aver agguantato la vittoria ha chiamato Silvio Berlusconi, il leader storico di Forza Italia che sul paventato blocco del porto di Trieste è stato categorico: «Eroe è chi blocca un treno per Auschwitz, non un porto per il Green pass». Dipiazza, pure, si era schierato al fianco di Zeno D'Agostino, il presidente dell'Autorità portuale: «Zeno è sotto scacco dai portuali. Ma stiamo scherzando?», aveva detto.

Dipiazza, iscritto a Forza Italia dal 1996 (con una pausa nel 2014 quando passa al Nuovo centrodestra di Angelino Alfano), è primo cittadino del capoluogo del Friuli Venezia Giulia per la quarta volta. L’affluenza definitiva è stata pari al 42%. Al primo turno, l’affluenza era stata del 46%.

Il candidato del centrodestra ha vinto oggi il ballottaggio con il 51,29% per cento dei voti (38.816 votanti). Ha vinto contro il candidato del centrosinistra, Francesco Russo che ha comunque portato a casa un risultato di tutto rispetto (mentre scriviamo è al 48,70%).

Dipiazza ha detto: «Ho vinto» quando mancavano sei sezioni al termine dello spoglio, in vantaggio di circa tre punti. Russo partiva da quasi 16 punti di svantaggio.

Ma chi è Roberto Dipiazza?

È un sindaco che viene dal mondo dell'impresa, ha 68 anni, ed è originario della provincia di Udine. Abbandona presto la scuola per andare a lavorare a 16 anni a Trieste in un negozio di alimentari. Prima di conquistare il capoluogo si fa le ossa come amministratore a Muggia. Il primo mandato come sindaco di Trieste risale a 20 anni fa. Alle elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia del 2013 è eletto con il massimo numero di preferenze (ma vince la parte avversa: il centrosinistra di Debora Serracchiani).