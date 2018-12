Manovra, Tria: «Ridurrei il deficit per evitare la procedura d'infrazione della Ue»

«È possibile evitare la procedura di infrazione». Ne è convinto il ministro dell'Economia Giovanni Tria che parlando al Welfare Italia Forum 2018 ha sottolineato però che «si tratta di prendere decisioni politiche rispetto a varie alternative». «Il lavoro che si sta facendo è di vedere semplicemente, semplicemente è un modo di dire che a volte sfugge - dice sorridendo il ministro - in che modo diminuire le divergenze tra l'Italia e l'Ue sul nostro bilancio per evitare la procedura di infrazione». Secondo Tria «Se sarà possibile trovare un accordo con la Ue sarebbe preferibile andare alla riduzione del deficit» per far fronte all'incertezza dei mercati e poi perché «bisogna recuperare fiducia»



«La Manovra non viene rivoluzionata e man mano che si delineano le misure in modo più preciso sono in corso stime sul vero costo di queste misure; credo ci siano spazi per vedere che il costo di queste misure è inferiore a quanto preventivato». Tria aggiunge che sono possibili anche altri tipi di risparmi e correzioni, «il tutto - dice - può portare a mutamento dei saldi o risorse per maggiori investimenti è ovvio - insiste Tria - che se è possibile un accordo con la Commissione Ue forse è preferibile andare a una riduzione del deficit non perchè non servano le misure espansive ma perche c'è incertezza e bisogna ritrovare la fiducia».



Reddito di cittadinanza e pensioni restano, assicura poi, «ma le misure tecnicamente richiederanno qualche mese per essere realizzate. La manovra, dunque, non verrà rivoluzionata».

Ultimo aggiornamento: 14:30

