Appartamento di servizio all'ex ministro Trenta, lei chiarisce su Fb: «Sono sotto attacco»

L'ex ministro della Difesa del M5S Elisabetta Trenta risponde con una lettera pubblicata su Facebook a un articolo del Corriere della Sera in cui si parla di un appartamento, avuto dal ministero quando stava al governo e che l'esponente grillina avrebbe mantenuto anche dopo aver lasciato il suo incarico 'utilizzandò il ruolo di suo marito, ufficiale dell'Esercito. Trenta spiega di non aver lasciato l'appartamento in quanto è stata la stessa amministrazione a riassegnarlo al marito che, avendo «un incarico di prima fascia» ha diritto all'assegnazione «di un alloggio del medesimo livello di quello che era stato a me assegnato».

Elisabetta Trenta: «Io fatta fuori, non lo meritavo. Ho lottato contro Salvini più di altri»



Andare in un altro, specifica Trenta, avrebbe peraltro aggravato di ulteriori spese l'amministrazione, quelle del trasloco ad asempio. «Da ministro - spiega - ho chiesto l'alloggio di servizio perché più vicino alla sede lavorativa, nonché per opportune esigenze di sicurezza e riservatezza. L'alloggio è stato assegnato ad aprire 2019, seguendo l'opportuna e necessaria procedura amministrativa, esitata con un provvedimento formale di assegnazione da parte del competente ufficio. Quando ho lasciato l'incarico, avrei avuto, secondo regolamento, tre mesi di tempo per poter lasciare l'appartamento;termine ancora non scaduto (scadenza tre mesi dal giuramento del nuovo governo, vale a dire 5 dicembre 2019)».

«Come è noto, mio marito è ufficiale dell'Esercito Italiano con il grado di maggiore e svolge attualmente un incarico di prima fascia, incarico per il quale è prevista l'assegnazione di un alloggio del medesimo livello di quello che era stato a me assegnato (infatti a me non era stato concesso un alloggio ASIR - cosiddetto di rappresentanza - ma un alloggio ASI di prima fascia. Pertanto, avendo mio marito richiesto un alloggio di servizio, per evitare ulteriori aggravi economici sull'amministrazione (a cui competono le spese di trasloco, etc.), è stato riassegnato lo stesso precedentemente concesso a me, previa richiesta e secondo la medesima procedura di cui sopra».

Ultimo aggiornamento: 13:45

