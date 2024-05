Mercoledì 22 Maggio 2024, 12:57

Un investimento da 700 milioni di euro all'insegna della sostenibilità: in arrivo nuovi treni elettrici e a idrogeno per potenziare il parco ferroviario regionale. È quanto previsto dallo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui è titolare Matteo Salvini.

Quanti sono e a quali regioni andranno i nuovi treni

In particolare, saranno 139,3 milioni di euro i fondi destinati all'acquisto di undici treni alimentati a idrogeno, di cui due per la Campania, sette per la Lombardia e due per la Puglia. Sono 525 milioni di euro i fondi per treni ad alimentazione elettrica e a idrogeno, equamente distribuiti tra Sud e Centro-Nord. Altri 35,7 milioni di euro saranno usati per materiale rotabile ad alimentazione elettrica per la linea ferroviaria che collega Domodossola al confine svizzero.

Al Sud, dunque, l'investimento è di 262,5 milioni per 32 treni elettrici e a idrogeno. Precisamente in Abruzzo arriveranno sei treni per un valore complessivo di 37,19 milioni, in Basilicata due da 18 milioni, in Campania sette da 84,3 milioni, in Molise cinque da 33,5 milioni. Poi altri sei in Puglia per 36,2 milioni, in Sardegna due da 13 milioni, in Sicilia quattro treni da 40 milioni.

Nel Centro-Nord confermati i 262,5 milioni per 28 treni. In Emilia-Romagna in arrivo due treni per 12 milioni, in Friuli Venezia Giulia due da 32,1 milioni, per il Lazio tre da 34 milioni, in Liguria due da 22,3 milioni, in Lombardia cinque da 32,8 milioni. Nelle Marche tre treni da 18,3 milioni, in Piemonte due da 17, 6 milioni, in Toscana tre da 22,4 milioni, in Umbria uno da 14 milioni, in Valle d'Aosta due da 25,2 milioni, in Veneto uno da 9,3 milioni. Per la provincia autonoma di Bolzano due treni da 21,7 milioni. «Confermiamo la determinazione ad ammodernare il Paese - ha commentato il ministro Salvini - con scelte che rispettano l'ambiente senza forzature ideologiche e con buonsenso».