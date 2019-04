© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA In occasione del vertice intergovernativo italo-tunisino in programma domani, prende il via oggi una missione imprenditoriale in Tunisia, organizzata da Confindustria, Agenzia Ice, Abi e gli altri partner della Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed il Ministero dello Sviluppo Economico. La missione imprenditoriale, nel cui quadro verrà organizzato un Business Forum bilaterale, sarà guidata dal Ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio e rappresenterà un'importante occasione di rafforzamento e di approfondimento delle opportunità commerciali e di partenariato industriale che la Tunisia offre alle imprese italiane. La Tunisia è uno dei mercati più attraenti della sponda sud del Mediterraneo per una serie di fattori quali la vicinanza geografica, la rete di accordi commerciali con l'Unione europea, la nuova normativa in materia di attrazione degli investimenti esteri e le specializzazioni produttive manifatturiere locali soprattutto nei settori ad alto valore aggiunto. È il secondo partner commerciale dell'Italia, dopo la Turchia, nell'area del Mediterraneo con un export nel 2018 pari a 3.469 milioni di euro e un incremento rispetto al 2017 dell'8,7%.La missione ha come obiettivo l'approfondimento delle opportunità di business, soprattutto nei futuri progetti messi a punto dal governo tunisino nei seguenti settori industriali chiave: agricoltura, meccanica agricola e tecnologie per la trasformazione alimentare, Infrastrutture e costruzioni ed energie rinnovabili e vedrà la partecipazione di 48 aziende, 5 associazioni imprenditoriali e 4 banche per un totale di 114 delegati imprenditoriali e istituzionali. Il programma dei lavori avrà inizio a Tunisi nel tardo pomeriggio di oggi e proseguirà nella mattina di domani presso la sede della federazione nazionale dell'imprenditoria tunisina Utica, dove saranno organizzati seminari di approfondimento settoriale e, a seguire, il Business Forum Italia-Tunisia, dedicato alle relazioni politico-economiche tra i due paesi ed alle opportunità di collaborazione e di investimento. Subito prima del Forum Federpesca siglerà con Utap - Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Peche un Protocollo d'Intesa volto al rafforzamento dei rapporti di collaborazione e amicizia tra le due organizzazioni nell'interesse di gestione e valorizzazione degli stock ittici e dei prodotti della pesca dei due paesi. Al Business Forum, oltre al Ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio, prenderanno parte fra gli altri il Presidente dell'Agenzia ICE Carlo Ferro, la Vicepresidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione Licia Mattioli e il Presidente del Comitato Tecnico Abi per l'internazionalizzazione Guido Rosa. A chiusura dei lavori è previsto un breve indirizzo di saluto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Capo di Governo tunisino Youssef Chahed (in attesa di conferma).