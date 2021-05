Fino a una settimana fa non era complicato consultare gli incontri che il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, aveva con i rappresentanti di aziende, associazioni di categoria, organizzazioni della società civile. Ora invece - stando a quanto sottolinea l'associazione The Good Lobby - sul sito del ministero si fa più fatica a trovarli. Secondo il ministero della Transizione Ecologica la cosa è dovuta ad una disposizione dell'Autorità per la privacy secondo la quale sulla pagina dedicata agli incontri del ministro e dei suoi collaboratori era possibile ricavare troppe informazioni sensibili.

"Bastava accedere al sito del ministero per ritrovare linkate, nella pagina del ministro stesso (e lo stesso valeva per i sottosegretari, il gabinetto del ministro e gli alti e medi dirigenti, tutti tenuti a rendere pubblici gli incontri con i portatori di interessi) gli appuntamenti delle ultime settimane con i lobbisti. O, in alternativa, si poteva accedere alla sezione agende trasparenti direttamente dalla homepage, seguendo il link all’area amministrazione trasparente. Tutto questo non è più possibile - commenta Federico Anghelé, direttore The Good Lobby - Le agende sono sì presenti e aggiornate, ma è diventato tortuoso riuscire a trovarle. Per il momento sono ancora indicizzate sul motore di ricerca Google, ma non si sa per quanto". " E invece la sfida della gestione del piano Next Generation Eu ha bisogno di essere monitorata dal basso", chiosa Anghelé.

