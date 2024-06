Toti arrestato, il presidente della Liguria potrà votare alle elezioni europee scortato dalla Guardia di Finanza

Il presidente della Liguria, agli arresti domiciliari, Giovanni Toti ha chiesto e ottenuto di poter votare alle elezioni Europee. Dovrà presentarsi al seggio scortato dalla Guardia di finanza, ma potrà esercitare il diritto di voto. Se andrà sabato o domenica non si sa ancora. Di certo c'è che il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta presentata dal legale del governatore, l'avvocato Stefano Savi. Il voto, manco a dirlo, andrà a un partito di governo. Come lo stesso Toti aveva detto già a febbraio, quando l'inchiesta per corruzione era ancora lontana e si parlava di terzo mandato per il presidente.

Toti potrà votare alle elezioni europee scortato dalla Guardia di Finanza

Con ogni probabilità potrebbe andare a Forza Italia, in virtù dell'accordo siglato dal partito guidato dal ministro Tajani con Noi Moderati, il movimento guidato da Maurizio Lupi e dallo stesso Toti, che a livello nazionale si presenta con una lista unitaria.

Genova, gli sviluppi dell'inchiesta

Intanto la procura sta valutando se sentire l'ex procuratore Francesco Cozzi.

Il suo nome è spuntato nelle intercettazioni dell'imprenditore Aldo Spinelli (anche lui ai domiciliari per corruzione) che spiegava, a ottobre 2022, al dirigente portuale Rino Canavese di avere «assunto come superconsulente Francesco Cozzi» perché in quel periodo temeva una guerra legale con l'armatore Gianluigi Aponte.

L'ex capo della procura di Genova era andato in pensione a luglio 2021 e un anno dopo si era iscritto come avvocato all'albo di Piacenza. La guardia di finanza ha cercato in questi giorni, tra le carte sequestrate un mese fa, un riscontro a quella consulenza.

Ma l'avvocato di Spinelli Andrea Vernazza ha spiegato agli inquirenti che quella data da Cozzi era solo una consulenza «orale». Lo stesso ex procuratore ha sottolineato di avere fornito alla procura un «riassunto» dell'attività fatta con tanto di copia di fattura.

Al nono piano quella documentazione non è ancora arrivata. Tanti «non ricordo» sono arrivati ieri dall'audizione dell'ex avvocato e ora consulente del porto Anna Maria Bonomo, sentita come persona informata dei fatti. Anche lei si era mostrata contraria alla soluzione trovata per il tombamento di Calata Concenter e cioè l'utilizzo di 25 milioni del Decreto Genova.

Intanto, sul fronte economico, gli operatori portuali e le amministrazioni savonesi esprimono «forte preoccupazione per un'azione amministrativa che nelle ultime settimane è rallentata» e «per la fase che sta attraversando l'Autorità di sistema portuale e gli effetti che potrebbe produrre sulla gestione del porto». Gli operatori portuali e le amministrazioni savonesi lanciano l'allarme con una lettera indirizzata al commissario straordinario dell'Adsp del Mar ligure occidentale Paolo Piacenza, per dire che "è necessario andare avanti con le pratiche e i progetti indispensabili per gli scali di Savona e Vado ligure» e non devono esserci «ingiustificate dilazione dei tempi».

In pista ci sono «progetti di lungo periodo, come la totale messa in funzione di Funivie, che restano cruciali per le prospettive di sviluppo del porto» ma anche «attività urgenti che garantiscono la continuità operativa»