ROMA «Volete distruggere il modello Liguria. Ma la vostra spallata non riuscirà». Non lascia, Giovanni Toti. Anzi rilancia. Con una lettera di fuoco con cui il governatore ligure, ai domiciliari dal 7 maggio scorso con l’accusa di corruzione, sferza le opposizioni che da settimane gli chiedono di dimettersi. Più che una difesa, è un j’accuse.

Liguria, il Consiglio regionale respinge mozione di sfiducia a Toti

Che arriva dopo un mese di (quasi) silenzio e viene letto dal capogruppo in consiglio regionale della lista Toti Alessandro Bozzano, prima che l’aula voti la mozione di sfiducia con cui Pd e Cinquestelle puntano a far decadere il presidente indagato. Niente da fare: la mozione, con 18 voti contrari e 11 favorevoli, è respinta. Toti resta in sella, seppur a fare le sue veci da un mese è il vicepresidente della giunta. E il messaggio lanciato dalla maggioranza di centrodestra in Liguria è netto: la politica si riprende il suo primato. E almeno per il momento, dice no a chi invocava l’addio del governatore una misura cautelare (i domiciliari) imposta dai magistrati. «Un avviso di garanzia non è una condanna, né un rinvio a giudizio», è la linea ribadita dal centrodestra locale e nazione. «E solo Toti può decidere in coscienza se sia il caso o no di dimettersi».

PASSAGGI INFUOCATI

Il governatore però pare non avere dubbi in proposito. Almeno a sentire i (numerosi) passaggi infuocati della sua lettera. Che si apre con queste parole: «Con una miopia politica con rari precedenti oggi le opposizioni tentano una spallata politica che non solo non riuscirà nei numeri, ma conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, tutta la propria inadeguatezza a guidare questa regione». Poi l’affondo. «Voi – prosegue Toti rivolto a Pd, M5S e lista Sansa – volete distruggere il modello Liguria» costruito «con la orgogliosa reazione al crollo del Morandi». Anzi, affonda, «volete che qualcos'altro lo distrugga per voi, mentre fate il tifo dagli spalti, senza il coraggio di scendere in campo». È un crescendo. In cui Toti punta il dito contro la «incapacità passata e presente» del centrosinistra, a cui «anche oggi, come facciamo ormai da nove anni, siamo qui per rimediare». Ma soprattutto l’accusa alle opposizioni è quella di subalternità alla procura genovese: «Una politica che anziché difendere le proprie prerogative, autonome e parallele a quelle degli altri poteri dello Stato, se ne fa megafono o ruota di scorta, nella speranza di raccogliere qualche briciola». E che sfrutta «l'eco di una inchiesta che al momento è solo tale, senza rinvii a giudizio e tanto meno condanne», scrive il governatore. Mentre «ci saremmo aspettati anche da parte vostra, una orgogliosa volontà di portare avanti un mandato popolare che pure anche voi per sedere qui avete ricevuto». Invece «ha prevalso la volontà di screditare il vostro ruolo e quello del Consiglio di cui fate parte». Una politica, insomma, «con la P minuscola». Dopo il dibattito, la maggioranza vota compatta per il no alla sfiducia. Mentre dalle opposizioni manca il voto del consigliere di Azione, assente per motivi di salute.

LA POLEMICA

Intanto la lettera di Toti getta benzina sul fuoco delle polemiche. Rinfocolate anche dalle dichiarazioni del vicepresidente ligure Alessandro Piana, cui è stato affidato l’interim della guida della giunta. «La Regione Liguria è in una situazione straordinaria – osserva – e per me può anche starci fino a fine mandato: abbiamo tutti i requisiti e le carte in regola per rimanere fino a fine mandato, salvo un'indicazione diversa da parte del presidente Toti». In altre parole, dopo la discussione in Consiglio e il tentativo di «spallata», le dimissioni e il ritorno al voto più che avvicinarsi si allontanano. Almeno nei piani della maggioranza. Uno scenario inaccettabile per il Pd, che va all’attacco: «Un presidente della Regione che alle amministrative organizza i voti dei mafiosi non può più fare il governatore, si deve dimettere». Affondo anche dai Cinquestelle: «L’interesse pubblico, in Liguria, in questi anni è venuto meno».

