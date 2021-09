Toti, minacce da No vax: «Ti sbudello». Denunciato dalla polizia: rischiava di passare ai fatti

Venerdì 24 Settembre 2021, 12:35

Minacce di un No vax al presidente della Liguria Giovanni Toti: «Io ti sbudello!», «se ti becco ti do tante di quelle mazzate…», «Quante botte ti darei…» sono solo alcune delle minacce ricostruite dalla polizia di Stato di Genova dopo una serrata e complessa attività di indagine. «Gli esperti hanno riscontrato che a minare la serenità di Giovanni Toti era un uomo, un No vax trentaseienne esperto di arti marziali di Torino con l'hobby del canto e numerosi precedenti penali, segno che il Governatore, forse, qualche rischio lo correva realmente», hanno spiegato gli investigatori.

«Sarebbe potuto passare dalle parole ai fatti»

Gli investigatori «hanno letto nell'odio che traspariva da quei messaggi la determinazione di chi sarebbe potuto passare dalle parole ai fatti». Il presidente ligure aveva ricevuto le minacce e gli insulti ogni giorno da più di un mese sui suoi account social. La polizia di Genova, coordinata dalla Procura, ha portato a termine l'operazione perquisendo l'appartamento dell'uomo, sequestrando degli account social e dei device con i quali venivano perpetrate le minacce. L'indagine dei poliziotti della Polizia Postale di Genova e Torino, sono partite da un esposto che lo staff del presidente ha presentato alla Polizia Postale e delle Comunicazioni della Liguria.