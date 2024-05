Toti, domani l'interrogatorio: dalla revoca dei domiciliari alle dimissioni, cosa succederà

L’accordo è stato trovato. Dopo due settimane ai domiciliari, domani mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà interrogato dai pm nell’ambito dell’inchiesta sui presunti finanziamenti illeciti che, stando all’inchiesta della Procura di Genova, avrebbero regolato affari privati, nomine e concessioni nel porto.

IL TELEFONO

La svolta è arrivata ieri pomeriggio, sulla scorta di due elementi che hanno permesso di mettere un punto fermo su uno scenario potenzialmente in divenire.

La scadenza dei termini per il ricorso al Tribunale del Riesame, al quale il governatore e il suo avvocato Stefano Savi hanno scelto di rinunciare, e la decisione dei magistrati di non procedere all’analisi completa del telefono del presidente, operazione che avrebbe richiesto oltre un mese di tempo. «Non ho commesso alcun reato. Ora penso ad arrivare all’interrogatorio preparato per dimostrare la correttezza del mio operato», le parole affidate qualche giorno fa dal governatore al suo legale. Toti ha trascorso le giornate agli arresti nella sua casa di Ameglia, studiando gli atti e preparandosi a rispondere alle domande dei pm che gli contestano di avere ottenuto 74.100 euro versati al suo Comitato elettorale dagli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli per lo sblocco di pratiche che avrebbero corroborato la loro attività. Mentre i magistrati, prima di convocarlo, hanno approfondito i punti salienti dell’inchiesta ascoltando quattordici persone informate sui fatti: i membri del comitato di gestione che si opposero alla proroga delle concessioni per Spinelli, i vertici della società che fece i colloqui di lavoro agli elettori della comunità riesina che appoggiarono il partito di Toti alle elezioni regionali del 2020, i funzionari della Regione che si occuparono di Esselunga, l’architetto che ha seguito la pratica della spiaggia di Punta dell’Olmo, sempre tra gli interessi di Spinelli. Ai pm Luca Monteverde e Federico Manotti il governatore spiegherà che i bonifici erogati dall’uomo d’affari alle sue fondazioni «sono regolari, tracciati e alla luce del sole», come peraltro sostenuto dallo stesso Spinelli davanti al gip: «È tutto dichiarato, tutto ufficiale. Ho un socio al 49% che è una delle compagnie tedesche più importanti al mondo». E ha spiegato anche di aver sovvenzionato tutti gli esponenti dell’arco costituzionale e che in merito agli ipotizzati favori «Toti si è mosso, ha telefonato, ma non ha fatto niente. Millantava». Questione centrale è il rinnovo per trent’anni del terminal Rinfuse, operazione che il governatore motiverà così: «Non ho agito a senso unico per favorire Spinelli, bensì per evitare che si innescasse la solita guerra nel porto tra terminalisti. È stata trovata una soluzione di compromesso che tenesse conto dei vari interessi e che ha dato soddisfazione a tutte le parti». Agli atti dell’inchiesta tuttavia ci sono le intercettazioni di tre rappresentanti del comitato che si sono opposti: Andrea La Mattina, membro per conto di Regione, e Giorgio Carozzi per il Comune alla fine hanno votato sì - secondo la Procura sulla scorta condizionamenti - Rino Canavese ha ribadito il suo no. Nelle conversazioni captate Carozzi illustrava le «difficoltà» del sindaco Marco Bucci per «tutta la pressione di questi cialtroni di Toti» e accusava di «corruzione» il governatore. «Questa è una delibera truffa - si sfogava al telefono - Hanno preso talmente in tanti mazzette che facevano di tutto per farla passare. La realtà è che, secondo me, dobbiamo uscirne vivi senza dare l’impressione che abbiamo preso la stecca». Il presidente dell’Autorità portuale, Paolo Emilio Signorini, «ha spinto fino all’ultimo su indicazione di Toti. La certezza mia e anche di Bucci è che fosse manovrata da Toti, che probabilmente voleva fare una marchetta con Spinelli». E aggiunge: «Anche senza rendersene conto, perché lui promette tutto a tutti senza capirci niente e fare casino». Anche Canavese nelle intercettazioni esternava le sue perplessità: «Sono molto preoccupato per quella delibera, è fasulla. Anch’io ho avuto pressioni, però non mi sento di votarla».

DIMISSIONI

Al termine dell’interrogatorio l’avvocato Savi chiederà la revoca dei domiciliari e a quel punto potrà aprirsi il confronto politico sulle eventuali dimissioni. Una decisione, ha specificato il legale, «che il governatore potrà eventualmente assumere solo dopo una verifica con i partiti, confronto che con una misura cautelare in atto non può avvenire». Il presidente ad interim Alessandro Piana anticipa: «Il governatore Toti rimarrà saldamente sulle posizioni che ha anticipato fin dai primi giorni sulle dimissioni e di questo, come Regione e componente politica, gliene siamo grati. È un atto di responsabilità importante».