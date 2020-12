Covid, il presidente della Regione Giani: «La Toscana da domenica diventa zona arancione»

«La Toscana sarà zona rossa fino a sabato, da domenica entriamo nell'arancione. Me lo ha detto il ministro Roberto Speranza, è il combinato disposto della lettura del Dpcm e dei dati che abbiamo visionato. Sabato purtroppo però ho paura che i negozi saranno ancora chiusi». Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, secondo quanto riporta una nota.

«Ho appena terminato la conferenza Stato-Regioni. Il nuovo Dpcm riproduce quel che c'era nel precedente, rispetto a quello però nel nuovo c'è una cosa positiva in più. Rispetto a quello, in cui per risalire le zone ci volevano 14 giorni, in questa bozza si consente anche una distanza di giorni inferiore se i dati sono buoni e il gruppo di lavoro Cts ne prende atto», prosegue Giani. Quindi se la Toscana diventa arancione il 6 dicembre, potrebbe diventare gialla già il 13 dicembre: «Si, ipoteticamente viene consentito questo».

