Toninelli contro la Tirrenia: «Basta monopolio di chi prende soldi pubblici e aumenta tariffe»

«Siamo stanchi di questa situazione e porremmo fine al monopolio Tirrenia. Svolge un'utilità sociale fondamentale, utilizza soldi pubblici e non può far schizzare così i prezzi, è inaccettabile, ci sarà un cambiamento tra pochi mesi». Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli oggi a Cagliari. «I tecnici sono già al lavoro per una nuova gara, una nuova convenzione, e ci sarà attenzione anche alla continuità delle merci, per il rilancio dell'economia sarda».



«A luglio del 2020 sarà bandita la nuova gara per la continuità territoriale marittima per la Sardegna con il superamento del monopolio della Tirrenia», spiega il ministro dei trasporti. «Significa che sarà scritta una convenzione in cui al centro ci sono i cittadini sardi e non gli interessi di una compagnia che ha preso i soldi pubblici, tantissimi, 72 milioni, ed ha aumentato i prezzi. È una cosa sconvolgente - prosegue Toninelli -. Purtroppo l'ho trovata in tutti i dossier, nelle convenzioni e nelle concessioni autostradali e con Tirrenia».



«È inutile nascondere che per il M5s la Sardegna rappresenta una priorità: dopo essere stato in Sicilia e Calabria, oggi sono qui e presto tornerò per altri incontri», ha detto Toninelli che ha incontrato i candidati del M5s alle elezioni suppletive della Camera del 20 gennaio e alle regionali del 24, rispettivamente Luca Caschili e Francesco Desogus. Toninelli con i due candidati ha affrontato i principali problemi che affliggono la Sardegna, dai trasporti alla mancanza di lavoro. «È inaccettabile che la vecchia politica abbia abbandonato questa regione, con tanti ragazzi costretti a lasciare l'isola e tornare solo per le vacanze», ha osservato.

