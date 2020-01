Tolo tolo piace più alla sinistra che alla destra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà perché lo ha scritto Paolo Virzì, che è di sinistra. Ma Tolo Tolo di Checco Zalone dalle prime reazioni sembra piacere a sinistra e non piacere a destra. Enrico Letta twitta tutto entusiasta, Filippo Sensi e altri esponenti del Pd idem. A dare un lapidario parere è invece il senatore Ignazio La Russa, che stronca la pellicola così: "Ho appena visto la prima di Tolo Tolo: zero applausi alla fine. Oltretutto anche scarso e noioso. Servirebbe soddisfatti o rimborsati".Piovono reazioni sui social. Del tipo: “Zalone hai perso, se volevi fa politica dovevi candidarti", scrive uno presumibilmente di destra. Oppure: “Mi spiace Ignazio, ma Zalone lo aveva dichiarato che era una presa in giro per i Sovranisti".E via così. Tolo Tolo è appena uscito con record d’incassi e il tormentone è partito e durerà per tutto l’anno almeno: film di destra o di sinistra? E Zalone se la ride.