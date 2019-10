Toccafondi e gli altri, ecco la fronda degli ex centrodestra sempre più vicini a Renzi

Lo zio di Renzi. Vigile urbano a Firenze. Si è parlato di lui nel duello tivvù tra i due Matteo (l’altro è Salvini) come esempio di uno pronto alla pensione con Quota Cento. Ma soprattutto: “È un moderato di centrodestra che non voterebbe mai per te”, ha detto Renzi a Salvini. Quel tipo di elettore invece è perfetto per Italia Viva. Infatti Renzi sta arruolando politici moderati toscani. Ecco che arriva direttamente dalla terra di Matteo, nel nuovo partito, il parlamentare caro a Comunione e Liberazione, ma eletto con la lista della Lorenzin, Gabriele Toccafondi. E ancora: il giovane Francesco Grazzini (figlio di Graziano, simbolo di Forza Italia e di Cl a Firenze), ma anche Marco Semplici, ex consigliere comunale del Pdl a Palazzo Vecchio. A guidare la fronda degli ex centrodestra passati con Renzi però è sicuramente Toccafondi: dopo una lunga esperienza come proconsole di Berlusconi a Firenze, nel 2008 fa il grande salto a Roma prima come deputato del Pdl e poi come sottosegretario all’Istruzione nei governi Letta, Renzi e Berlusconi. Nel frattempo è passato da Berlusconi ad Alfano nel Ncd e via Angelino alla formazione di Lorenzin e poi Italia Viva. “Quella di Renzi è una forza di buonsenso che rappresenta l’alternativa agli estremismi” con un occhio, ovviamente, alle “misure per la famiglia”. Così dice Toccafondi. Il 25enne Grazzini, figlio dell’uomo forte di Cl in Toscana, intanto ha dalla sua le 700 preferenze prese a Firenze alle ultime comunali con la lista “Avanti Firenze Moderati e Riformisti” (che ha sostenuto Nardella). Loro e altri. In tutta la Toscana stanno emergendo amministratori di oggi e di ieri legati al centrodestra che aderiscono al partito dell’ex premier. Tra questi ci saranno l’ex vice coordinatore regionale del Pdl Maurizio Zingoli e gli ex consiglieri comunali di Prato e Sesto Fiorentino Antonio Longo e Marco Baldinotti. Altri si aggiungeranno dopo la Leopolda.

