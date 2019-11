© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fratelli d'Italia presenta una mozione parlamentare in cui si chiede che lo Stato abbia il controllo e la proprieta' delle infrastrutture strategiche, in particolare quelle della rete. "E' una anomalia tutta italiana - sottolinea Giorgia Meloni in una conferenza stampa alla Camera - avere infrastrutture strategiche, penso al campo delle telecomunicazioni, in cui un privato come Telecom abbia la proprieta' della rete e sia anche distributore di servizi. Una posizione dominante che comporta limiti in termini di sicurezza nazionale e va contro la necessita' che ci sia un regime di libero mercato. Noi crediamo che la rete debba essere unica, che quindi ci sia la fusione di Tim e One Fiber, sotto il controllo pubblico. Offriamo questo importante contributo al Parlamento e speriamo che la maggioranza lo raccolga". "Fratelli d'Italia - conclude Meloni - e' per il sovranismo, che in pratica vuol dire appunto difendere la sovranita' delle infrastrutture strategiche, cruciali per difendere la sicurezza nazionale e il miglioramento del servizio".