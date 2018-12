Tifoso morto, Conte: serve cesura forte. Salvini: no a chiusura stadi, match a rischio mai più in notturna

Se da un lato Conte, durante la conferenza stampa di fine anno, sottolinea la necessità di un segnale di cesura forte dopo la morte del tifoso varesino negli scontri prima di Inter-Napoli, a Milano, Salvini si dice contrario anche alla decisione di chiudere gli stadi e, in liena con quanto detto ierid al sottosegretario Giorgetti, suggerisce di evitare di far svolgere in notturna match considerati a rischio.

«Darei un segnale di cesura forte anche ricorrendo a una pausa nelle manifestazioni sportive, per una proficua riflessione di chi vi prende parte, ma lascio alle autorità competenti la valutazione», ha detto Conte sulla morte dell'ultrà e i cori razzisti a San Siro. «Sono molto costernato - ha aggiunto -, scoprire e non è la prima volta che una manifestazione sportiva é occasione di scontri violenti, aggressioni civili e ci è scappato anche il morto».



«I cori razzisti sono discriminatori e incivili. Sospendere (il campionato)? Non sono dentro la logica del mondo dello sport, la mia sensibilità é che bisognerebbe dare un segnale forte, Giorgetti (sottosegretario allo sport, ndr) ha detto lo stesso», ha aggiunto. «Da cittadino dico che sono comportamenti inaccettabili e servirebbe una severa sanzione». «Chiudere gli stadi e vietare le trasferte condanna i tifosi veri, che vanno distinti dai delinquenti, ed è la risposta sbagliata», ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «Certe partite di calcio non si giocheranno più in notturna, quelle più a rischio si devono giocare alla luce del sole e con elicotteri che possano controllare i delinquenti», ha annunciato, a margine di un appuntamento nella sede della Direzione Anticrimine a Roma. Salvini ha sottolineato che al tavolo sull'argomento, in programma ad inizio anno, «proporrò che certe partite non si giochino più in notturna».

