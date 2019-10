Ticket sanitario, Conte frena: rimodulazione in base al reddito non è ancora in agenda

Ticket sanitario, Conte frena sulla rimodulazione in base al reddito. «Gli interventi sul super ticket e sul ticket sanitario sono programmati non domani mattina ma in un arco di tempo più ampio», ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i giornalisti.

«Ricordo - spiegato - che il nostro progetto non scade a dicembre ma è da attuare nel corso della legislatura, e anche i tempi degli interventi sono da dosare nel corso dei prossimi mesi e anche degli anni». La rimodulazione del ticket è previsto da un ddl collegato alla Manovra.

