Terza dose per 80enni, ospiti delle Rsa e sanitari over 60 a rischio Nuova circolare del ministero

Terza dose del vaccino per ultra 80enni, ospiti delle Rsa e sanitari over 60 a rischio. Ecco cosa prevede la nuova circolare del ministero della Salute: anziani dagli 80 anni di età in sù, personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani (Rsa) e, in un momento successivo, gli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi, a partire dai 60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di COVID-19 grave o con elevato livello di esposizione a infezione. Sono le categorie cui verrà somministrata la terza dose di vaccino anti-Covid.

Dosi booster

Ferma restando la priorità del «raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale con il completamento dei cicli attualmente autorizzati, sarà possibile procedere con la somministrazione di dosi «booster» di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 (come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario) a favore» di categorie indicate, si spiega nella circolare 'Avvio della somministrazione di dosi «booster» nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19' firmata dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza.

Si tratta dunque di: «soggetti di età ≥ 80; personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani». In un «momento successivo, una dose booster potrà essere altresì offerta agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, a partire dai soggetti di età ≥60 anni o con patologia concomitante tale da renderli vulnerabili a forme di COVID-19 grave».

Speranza: subito la terza dose a 80enni, Rsa e sanitari

«Partiamo con la terza dose per ottantenni, ospiti delle rsa e personale sanitario. Diamo subito più protezione ai più fragili e a chi lavora nei presidi sanitar», ha detto il Ministro Roberto Speranza lasciando Siena dove ha partecipato ad una iniziativa con Enrico Letta.

Terza dose a popolazione su base dati e andamento epidemia

La strategia di offerta vaccinale a favore di ulteriori gruppi target o della popolazione generale «verrà invece decisa sulla base dell'acquisizione di nuove evidenze scientifiche e dell'andamento epidemiologico». È quanto si legge nella circolare del ministero della Salute sulla terza dose di richiamo della vaccinazione anti-Covid 'Avvio della somministrazione di dosi «booster» nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19'.

D'Amato: «Nel Lazio terze dosi partono domani»

“Nel Lazio partiranno domani da Rieti le prime somministrazioni delle terze dosi di richiamo Covid per gli over 80 nelle Rsa. Dopo la Circolare del Ministero sarà attivato a partire dalla mezzanotte di mercoledì sera il servizio di prenotazione online per le terze dosi di richiamo per over 80 (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/MAIN/HOME). E’ possibile effettuare la vaccinazione presso i centri vaccinali oppure in farmacia. Chi vuole può contattare anche il proprio medico di famiglia”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.