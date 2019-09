Polemiche su Bellanova Miccio promuove il suo look: «Per me è approved!»

Enzo Miccio, il lookologo della tv, promuove alla grande Teresa Bellanova, la ministra dem dell'Agricoltura oggetto di attacchi social per la sua mise al giuramento al Quirinale



«Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell'abito. Per me #TeresaBellanova è #EnzoMiccioApproved», scrive Miccio sui Twitter.



«La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo», risponde sempre via twitter la neoministra: «Io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata.

Sincera come una donna. #qualcosadiblu».