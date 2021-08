Teoria di QAnon: cos'è

Giovedì 12 Agosto 2021, 17:19

La teoria QAnon, cos'è? È una teoria complottista di estrema destra, completamente infondata, che dice che il presidente Trump sta conducendo una guerra segreta contro i pedofili che adorano Satana e che si trovano in posti chiavi di potere, negli affari e nei media. Le tesi di QAnon non sono dimostrate.

I credenti di QAnon hanno ipotizzato che questa lotta porterà un giorno di resa dei conti in cui persone importanti come l'ex candidato presidenziale Hillary Clinton saranno arrestate e giustiziate.

Si è parlato molto di QAnon quando c'è stato l'assalto al Campidoglio a Washington e ora torna alla ribalta per un omicidio. Un uomo, Matthew Taylor Coleman, 40enne dellla California, è accusato dell'omicidio dei suoi figli di 2 anni e 10 mesi consumatosi lunedì scorso in Messico «credeva che i suoi figli sarebbero diventati mostri, quindi ha dovuto ucciderli». L'uomo confessa di averlo fatto per motivazioni legate alle teorie del complotto di QAnon e degli Illuminati.

La teoria QAnon compare in rete nel 2017 negli Stati Uniti. Secondo i suoi seguaci la teoria è in grado di spiegare l’omicidio di John Fitzgerald Kennedy ma pure lo scoppio della pandemia di coronavirus e gli Ufo e vede in Donald Trump una specie di salvatore del mondo. I seguaci di QAnon sono in attesa di due grandi eventi: la Tempesta e il Grande Risveglio. La Tempesta è l'arresto di massa di persone in posizioni di alto potere che mentre Il Grande Risveglio comporta un singolo evento in cui tutti raggiungeranno l'epifania che la teoria di QAnon è nel giusto.

Perché e chi è "Q"?



Chi è "Q? Secondo i sostenitori di questa teoria è un funzionario di governo di primissimo piano probabilmente con un background militare o dei servizi segreti che si è fatto carico di esporre la verità nascosta, cioè il cmplotto contro Donald Trump e i suoi sostenitori. Alcuni seguaci credono che "Q" mandi dei segnali in codice sulla sua esistenza, usando il numero 17 - la posizione della lettera Q nell'alfabeto. "Q" nei social è descritto come un patriota o un santo.

È una teoria cospirazionista che ha seguaci anche in Europa e in Italia. La pagina di QAnon Italia è spuntata quando sono state organizzate le prime manifestazioni contro il Green pass.

Nella loro pagina Telegram, “ Qanon Italia”, che ha migliaia di iscritti, è stato dato appuntamento per scendere in piazza a manifestare contro la "dittatura sanitaria" con una battaglia pacifica.