Telecamere in tutti gli asili e nelle strutture per gli anziani e i disabili

Telecamere in tutte le aule degli asili, le scuole dell'infanzia, e in tutte le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili. È quanto prevede un emendamento bipartisan al decreto sblocca cantieri all'esame del Senato. La proposta firmata da senatori Lega, M5S, Pd e Forza Italia, prevede lo stanziamento di fondi ad hoc a disposizione dei Comuni pari a 10 milioni nel 2019 e 30 milioni per ciascun anno dal 2020 al 2024.

Ultimo aggiornamento: 19:43

