Tav, da Telt via libera agli avvisi per gli interventi dei lotti francesi

Via libera all'unanimità da parte del consiglio d'amministrazione di Telt alla pubblicazione degli avis de marché, gli inviti a presentare candidatura relativi agli interventi dei lotti francesi del tunnel di base della Tav Torino-Lione. Tutti i dieci consiglieri aventi diritto di voto si sono espressi a favore alla presenza del rappresentante dell'Unione Europea. Il consiglio d'amministrazione della società italo-francese responsabile della realizzazione della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità è durato poco più di quattro ore. La decisione di pubblicare gli 'avis de marchés' era stata anticipata da Telt nella lettera di sabato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per rispettare il termine del 31 marzo per la presentazione alla Commissione europea del finanziamento per l'anno 2019.

Opere bloccate valgono 36 miliardi

Salvini: «Bandi al via, cantieri e Alta velocità anche al Sud»

«Telt ha approvato all'unanimità i bandi»: ha detto il vicepremier Matteo Salvini dopo il consiglio federale della Lega a Milano spiegando però che «la Tav è solo una delle opere pubbliche. Sono trecento i cantieri da riaprire e contiamo che, nel giro di qualche giorno, ci sia il decreto d'urgenza su cantieri e appalti».

«L'obiettivo è di salvaguardare l'integrità della contribuzione del finanziamento europeo consentendo l'approfondimento e il libero confronto tra Italia e Francia e con l'Unione europea»: Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare la Torino-Lione, spiega così la decisione di dare corso alle procedure di gara relative ai lavori in Francia.

Gli avvisi di avvio delle gare relative ai lavori in Francia per il tunnel di base della Torino-Lione «contengono l'esplicitazione della facoltà di interrompere senza obblighi e oneri la procedura in ogni sua fase», precisa Telt, confermando con la norma dissolvente «l'impegno a verificare le volontà dei due Governi al termine della selezione delle candidature, prima di procedere all'invio dei capitolati di gara alle imprese».



