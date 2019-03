Tav, dopo accordo Di Maio smorza le tensioni: "Il Governo dura 4 anni"

Ultimo aggiornamento: 18:31

"In questo momento non vedo quale sia il dibattito su questo tema dal momento che c'è un contratto di governo che parla chiaramente e sancisce l'impegno a ridiscutere integralmente il progetto nell'applicazione del rapporto tra Italia e Francia"."Veniamo da due giorni non semplici e mi sono ripromesso di non alimentare questo dibattito, ma: grandi, medie e piccole, e sia digitali che fisiche.Ma il futuro della Tav rimane ancora nebuloso.la società chiamata a gestire la realizzazione dell'opera, è emerso cheUna "non decisione", insomma, usata per prendere tempo e tamponare la crisi del momento rimandando lo scontro a dopo le europee.Scaduti i sei mesi, si procederà con i capitolati d'appalto a meno che non si decida di mandare tutto a monte utilizzano lacui seguirebbe con la decadenza dei bandi. "Tutto ciò che dobbiamo affrontare nei prossimi mesi lo affronteremo e non lo rimanderemo. Quello che c'è scritto nel contratto lo vedrete nei prossimi giorni", ha aggiunto Di Maio sottolineando che la Tav "non è una partita di calcio" e al momento non ci sono né vincitori né vinti.A fare il punto sulla vicenda, nel pomeriggio, è stato"L'analisi costi benefici va discussa con il governo francese che dovrà valutare come continuare questa opera" ha spiegato Giorgetti intervistato da Lucia Annunziata. Per il sottosegretario leghista: "La Tav risponde a una esigenza complessiva – conclude Giorgetti –. Questo Paese deve crescere e deve avere la possibilità di essere moderno. Io ho ammirazione per gli svizzeri che questi problemi li hanno risolti in passato con i referendum".